Yomra\'da Park Hali Taksi Çalındı

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Trabzon'un Yomra ilçesinde park halindeki taksiyi çalan şüpheli, gözaltına alındı.

Gürsel Mahallesi'ndeki taksi durağında M.G'ye ait 61 LY 192 plakalı aracın yanına gelen bir kişi, etrafında dolaştığı taksinin yolcu koltuğuna bindi. İçerisinde şoför bulunmayan aracı bir süre sonra çalıştıran şüpheli, taksi durağından hareket etti.

Olayın ardından polis, ilçe merkezi ve Karadeniz Sahil Yolunda arama çalışması başlattı.

Of, Arsin ve Yomra ilçelerindeki kavşaklar ile ara yollarda güvenlik önlemi alan polis, Liman kavşağında durduğu taksideki şüpheliyi gözaltına aldı.

Taksi durağındaki şoförlerden Ömer İskender, olayın ardından durumu polise bildirdiklerini ifade ederek, "30 yıllık şoförüm Yomra'da böyle bir şey yaşamadık. Anahtarlarımız araçlarımızın içerisinde durur." dedi.

Öte yandan taksinin çalınışı güvenlik kameralarına yansıdı.