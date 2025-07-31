Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
A.S. (65) yönetimindeki 61 AGZ 544 plakalı otomobil, Yomra-Özdil Grup Yolu'nda Halim Yetim'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yetim, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Yomra'da Trafik Kazası: 95 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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