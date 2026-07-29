Yomra ve Kütahya Belediye Başkanları CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Yomra ve Kütahya Belediye Başkanları CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye katıldı

Yomra ve Kütahya Belediye Başkanları CHP\'den istifa ederek, YENİ Parti\'ye katıldı
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Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye katıldığını bildirdi.

Bıyık, şunları kaydetti:

"12 Kasım 2024'te, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun daveti, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kabulüyle CHP'ye katılmıştım. Bizler belediye başkanı olarak siyaseti ikinci plana alır, bulunduğumuz şehre ve ilçeye hizmet etmeyi her zaman önceliklendiririz. Ancak bunun yanında, siyaseten durduğumuz yere de değerlerimiz doğrultusunda önem atfederiz.

Bu doğrultuda biz; genç işsizlere, ekonomik buhran yaşayan emeklilere ve tüm ülkeye umut olma iddiası taşıyanlarız. Bu yüzden atanamayan gençlere, geçinemeyen emeklilere 950 lira verip servislerle ayağına getirtecek, rozet takma tiyatrosu sergileyip Cumhuriyetin kurucu partisini ve değerlerini alay konusu edecek kadar aklını, izanını ve vicdanını kaybetmiş bir anlayışla yol yürümek bizim gibilere yakışmaz. Bu nedenle CHP'den istifa ederek, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve kıymetli hemşehrimiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanında Yeni Parti'de yer alacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

EYÜP KAHVECİ YENİ PARTİ'YE KATILDI

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de YENİ Parti'ye katıldığını açıklayarak, şu açıklamayı yaptı:

"Göreve geldiğim ilk günden bu yana, sizlerin teveccühüyle emanet aldığım Kütahya Belediye Başkanlığı makamını, büyük bir onur ve bitmeyen bir hizmet sevdasıyla taşıyorum. Şehrimiz için üretme ve çalışma heyecanım, sizlerden aldığım güçle her geçen gün daha da büyüyor.

Yerel yönetimlerde elde ettiğimiz tecrübeyi ve Kütahya'mızda ortaya koyduğumuz vizyonu, ülkemizin aydınlık yarınları için daha geniş bir perspektife taşıma vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, milletimize en kaliteli hizmeti sunabilmek adına yeni ve tarihi bir adım atıyorum. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ortak akıl ve uzlaşı kültürünü inşa etmek, yerelden ulusala uzanan bir kalkınma hamlesine doğrudan katkı sunmak gayesiyle siyasi hayatıma 'Yeni Parti' saflarında devam etme kararı almış bulunmaktayım.

Şunu özellikle vurgulamak isterim ki; bu adım yalnızca bir siyasi tercih değil, memleketimize olan derin sevdamızın ve geleceğimize duyduğumuz sarsılmaz sorumluluk bilincimizin bir sonucudur. Kütahya'mızda bugüne kadar nasıl yürüdüysek, bundan sonra da aynı istikamette ilerleyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan, adil ve kucaklayıcı hizmet anlayışımızdan taviz vermeden şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Benden dualarını ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm hemşehrilerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Aldığımız bu kararın Kütahya'mıza, ülkemize ve yüce milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor; hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yomra ve Kütahya Belediye Başkanları CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika

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