Yoon Azil Davasında İfadesini Verdi - Son Dakika
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Yoon Azil Davasında İfadesini Verdi

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, azil davasında suçlamaları reddetti ve demokrasiye inandığını belirtti.

21.01.2025 13:32
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- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azil davası kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı

Demokrasiye inandığını söyledi, suçlamaları reddetti

SEUL - Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesi'nde yapılan azil davası duruşmasında liberal demokrasiye inandığını belirterek, "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarını reddetti. Yoon, "Anayasa Mahkemesi'nin görevi Anayasa'yı savunmak olduğundan yargıçlardan beni çeşitli açılardan olumlu değerlendirmelerini rica ediyorum" dedi.

Güney Kore'de ilan ettiği 6 saatlik sıkıyönetim uygulaması nedeniyle yetkileri askıya alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, hakkındaki azil davasının 3'üncü duruşmasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Başkanlık Güvenlik Servisi'nin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında Uiwang şehrindeki Seul Gözaltı Merkezi'nden Anayasa Mahkemesi'ne getirilen Yoon, yerel saatle 14.00'te duruşma salonuna girerek 8 yargıcın gelmesini bekledi. Duruşmanın başında konuşmak için izni isteyerek "Bugün ilk kez katılıyorum, bu yüzden kısa bir konuşma yapacağım" diyen Yoon, reşit olduğu günden bu yana özellikle de kamu hizmeti süresince "liberal demokrasiye inandığını" vurguladı. Sıkıyönetim ilanının devlet başkanının meşru yetkileri arasında olduğunu yineleyen ve "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarını reddeden Yoon, "Anayasa Mahkemesi'nin görevi Anayasa'yı savunmak olduğundan, yargıçlardan beni çeşitli açılardan olumlu değerlendirmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yoon ve savunma ekibi suçlamaları reddetti

Yoon, 3 Aralık'ta Ulusal Meclis'e gönderilen özel kuvvetler birliklerinin yasama organını devre dışı bırakmak veya sıkıyönetimi engelleme girişimlerini sekteye uğratmak için orada olmadıklarını belirterek, "Çünkü böyle bir eylemin önlenemez bir krize yol açacağını biliyorum" dedi. "Bu ülkede parlamento ve haber medyası başkandan çok daha güçlü, çok daha üstün bir konumda" diyen Yoon, "Sıkıyönetimi kaldırma kararını engellemeye çalışsam bu Ulusal Meclis dışında bir yerde gerçekleştirilebilirdi" şeklinde konuştu. Yoon'un savunma ekibi ise müvekkillerine yönetilen "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarının haksız olduğunu savunarak, muhalefetin eylemlerinin hükümeti felç ettiğini ve ülkenin demokratik ve anayasal düzenini çöküşün eşiğine getirdiğini iddia etti. Yoon'un avukatlarından Cha Gi-hwan sıkıyönetim ilanında görev alan askeri komutanların "Yoon ve üst düzey yardımcılarının siyasi olarak Yoon ile çatışan bazı parlamento üyelerinin tutuklanması emrini verdiği" şeklindeki ifadelerin de doğru olmadığını savundu.

Yoon'a destek gösterileri yapıldı

Anayasa Mahkemesi'nin dışında toplanan Yoon destekçileri ise slogan ve pankartlarla Yoon hakkındaki azil sürecini protesto etti. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken polise saldıran 1 kadın protestocunun gözaltına alındığı bildirildi. Güney Kore basını da Anayasa Mahkemesi yakınlarında yapılan bir Yoon'a destek mitingine 4 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Hakkında azil süreci başlatılmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol "Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken Yoon ise soruşturma komisyonun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Geçtiğimiz Çarşamba günü tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, kendisine yönelik soruşturmayı "yasa dışı" olarak niteleyerek polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi arasında yaşanacak muhtemel bir çatışmada "kan dökülmesini önlemek" için soruşturmacılarla iş birliği yaptığını açıklamıştı.

Görevden alınırsa ülke seçime gidecek

Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı verecek olan Anasaya Mahkemesi'nin değerlendirme için 180 güne sahip olduğu biliniyor. Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'te alınan azil kararını onaylaması halinde, ülkenin 60 gün içinde seçime gitmesi gerekiyor.

Bir sonraki azil davası duruşmasının 23 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Anayasa Mahkemesi, Güney Kore, Demokrasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Hakim, Son Dakika

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