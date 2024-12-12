Yoon Sıkıyönetimi Savundu, İstifa Yok

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SEUL, 12 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol kısa süreli sıkıyönetim kararını savunarak istifa etme niyetinde olmadığını gösterdi.

Yoon perşembe günü televizyonda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında geçen haftaki sıkıyönetim ilanının "yasal sürece tabi" olmaması gereken bir idari eylem olduğunu savundu.

Yoon, ülkenin liberal demokrasisini ve anayasal düzeni, çoğunluk gücüyle yasama şiddeti uygulayan muhalefetin "yasama diktatörlüğüne" karşı korumaya çalıştığını söyledi.

Muhalefeti ayaklanma suçlamaları yöneltmek ve görevden azletme konusunu istismar ederek devlet işlerini felce uğratmakla suçlayan Yoon, azil ve soruşturma süreçleriyle "kendinden emin şekilde" yüzleşeceğini ifade etti.

Yoon'un 3 Aralık'ta ilan ettiği sıkıyönetim saatler sonra Ulusal Meclis tarafından iptal edilmişti.