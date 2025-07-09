Yoon Suk Yeol'a İkinci Tutuklama Kararı - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol'a İkinci Tutuklama Kararı

09.07.2025 21:31
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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim nedeniyle ikinci kez tutuklanmasına karar verildi.

Güney Kore'de mahkeme, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetimin ardından görevden alınan ve ocakta tutuklanan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkardı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon için 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin özel soruşturma kapsamında talep edilen tutuklama kararının tartışıldığı duruşmanın ardından nihai kararını açıkladı.

Mahkeme, özel yetkili savcı Cho Eun-suk tarafından talep edilen tutuklama kararının çıkarılmasına onay verdi.

Sıkıyönetim ilanına ilişkin özel soruşturma kapsamında 5 ayrı suçlamayla karşı karşıya olan Yoon, böylece hakkında 19 Ocak'ta "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" gerekçeleriyle çıkarılan tutuklama kararının ardından ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmış oldu.

Yoon için tutuklama kararı istenmişti

Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturmayı yürüten ekipten özel yetkili savcı Cho Eun-suk, 6 Temmuz'da Seul Merkez Bölge Mahkemesine başvurmuştu.

Cho, "yetkisini kötüye kullanma, resmi belgelerde sahtecilik, 'Başkanlık Güvenlik Yasası'nın ihlali ve özel resmi görevlerin engellenmesi" gerekçeleriyle Yoon hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada hakkındaki tutuklama kararı talebi değerlendirilen Yoon, nihai karar verilene kadar Seul Gözaltı Merkezi'ne sevk edilmişti.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi'nin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti. Ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Soruşturma kapsamında ifade vermesine yönelik yapılan çağrıları dikkate almayan Yoon, 28 Haziran'da ilk kez ifade vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yoon Suk Yeol'a İkinci Tutuklama Kararı - Son Dakika

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