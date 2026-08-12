Yoon Suk Yeol'a Sıkıyönetim Suçlaması

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının müttefik ülkelere "meşru gösterilmesi" için dönemin üst düzey yetkililerine talimat vermekle suçlandı.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından başlatılan yargı süreci devam ediyor.

Eski Devlet Başkanı Yoon'a Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanını savunan mesajların ABD, İngiltere ve Japonya dahil müttefik ülkelerin yetkililerine gönderilmesi yönünde talimat vermek suçlaması yöneltildi.

Söz konusu talimatların, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik ile Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Kim Tae-hyo tarafından uygulandığı öne sürüldü.

Shin hakkında da "sıkıyönetim girişiminde kilit rol oynamak ve görevi kötüye kullanmak" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

Yoon, sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı olarak en az 8 davada yargılanıyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'in bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.