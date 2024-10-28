Yoon Suk Yeol'den Gerilim Uyarısı

Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yetkililere, Ukrayna ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimle ilgili "risk ve belirsizliklere karşı hazırlıklı olmaları" talimatı verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile yaptığı haftalık toplantıya katıldı.

Başkanlık sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamada, Yoon'un, yetkililere "Ukrayna ve Orta Doğu'da artan jeopolitik riskleri ve dış ekonomik belirsizlikleri yönetmek için kapsamlı çaba göstermeleri talimatı verdiği" belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin, Kuzey Kore birliklerinin Rus ordusu yanında konuşlandırılması ve İsrail'in, İran'a yönelik hava saldırılarını dikkatle takip ettiği kaydedildi.