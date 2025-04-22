Yoon Suk Yeol'un Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol'un Dava Süreci Devam Ediyor

Güney Kore'de azledilen Yoon Suk Yeol, 'ayaklanma çıkarmak' suçlamasıyla ikinci duruşmasına katıldı.

22.04.2025 12:10
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Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol, "ayaklanma çıkarmak" suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşmasına katıldı.

Ülkede sıkıyönetim ilan etmesiyle görevinden alınan Yoon'un dava süreci sürüyor.

Yonhap'ın haberine göre, ilk duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Yoon, davanın ikinci duruşması için Seul Merkez Bölge Mahkemesine intikal etti.

"Ayaklanma çıkarmakla" suçlanan eski Devlet Başkanı'nın ilk duruşması basına kapalı yapılırken, duruşma başlamadan önce kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu defa fotoğraf ve görüntü alınmasına izin verildi.

Güney Kore anayasasına göre "ayaklanma çıkarma" suçlamasıyla yargılanan kişiler, ömür boyu hapis ya da ölüm cezasına çarptırılabiliyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon, söz konusu davanın ilk duruşmasına 14 Nisan'da katılmış ve suçlamaları reddetmişti.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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