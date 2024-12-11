Yoon Suk Yeol'un Gözaltı İhtimali

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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma yürüten kurumun yetkilisi, koşulların oluşması halinde Yoon'un gözaltına alınmasını veya tutuklanmasını talep edebileceklerini bildirdi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Başsavcısı Oh Dong-woon, meclis komitesine verdiği ifadede olay hakkında kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü ve her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını belirtti.

Oh, "Eğer koşullar izin verirse, acil gözaltı veya mahkeme kararıyla tutuklama talep edebiliriz." ifadesini kullandı. Bir milletvekilinin, "Bunu yapacak iradeniz var mı?" sorusuna Oh, "Bu konuda evet, irademiz oldukça yüksek." şeklinde yanıt verdi.

Sıkıyönetim ilanıyla ilgili CIO'nun yanı sıra savcılık da soruşturma yürütüyor. Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet" ve "görevi kötü kullanma" suçlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanmıştı.

Savcılık, söz konusu soruşturma kapsamında, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesini kendisine önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'u 8 Aralık'ta gözaltına almış, ardından dün mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, dün, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etmişti. Kararın ardından polis bugün Devlet Başkanlığı Ofisi ile Ulusal Polis ve Seul Metropol Polisi merkezlerine baskınlar düzenlemişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.