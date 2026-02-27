YÖREX için Bakanlıklara Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YÖREX için Bakanlıklara Ziyaret

YÖREX için Bakanlıklara Ziyaret
27.02.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Çandır, YÖREX fuarı için Ankara'da bakanlık ziyaretlerinde bulundu, destek ve işbirliği konularını ele aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama Daire Başkanlığını ziyaret etti.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 22-26 Nisan'da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ile ilgili davet temaslarında bulunmak üzere Ankara'ya giden Çandır, TOBB Başkan Danışmanı Hasan Çağlayan Dündar ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'i ziyaret etti.

Görüşmede coğrafi işaretli ürünlerin bölgesel kalkınmaya katkısı, yerel üreticilerin desteklenmesi ve YÖREX'in ekonomik değer üretme kapasitesi değerlendirildi.

Çandır ve Dündar, daha sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak'ı ziyaret ederek, coğrafi işaret tescil süreçleri, denetim mekanizmaları ve Avrupa Birliği nezdindeki başvurular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan ile bir araya gelen Çandır ve Dündar, coğrafi işaretli ürünlerin çoğunluğunu oluşturan tarım ürünlerinde, kalite standartlarının korunması ve sürdürülebilir üretim politikalarını değerlendirdi.

Çandır, YÖREX'e gösterilen ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YÖREX'i bu yıl geniş katılımla Antalya'da düzenleyeceklerini belirten Çandır, "YÖREX'e başından beri destek veren başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Antalyamız bu yıl da yöresel ürünlerin buluşma noktası olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ali Çandır, Ekonomi, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖREX için Bakanlıklara Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Ülke bu kadını konuşuyor Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü
Jamie Carragher’dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:26
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 20:47:51. #.0.4#
SON DAKİKA: YÖREX için Bakanlıklara Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.