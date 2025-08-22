Yoshi Enomoto'nun Türkiye'deki Çalışma İzni Sorunu Açıklandı - Son Dakika
Yoshi Enomoto'nun Türkiye'deki Çalışma İzni Sorunu Açıklandı

22.08.2025 13:09
DMM, Yoshi Enomoto'nun çalışma izni sorunuyla ilgili spekülasyonları yalanladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun çalışma vizesi ile Türkiye'ye gelmesinde ve çalışma izniyle kalmasında hiçbir sakınca bulunmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında, Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı yönünde paylaşılan iddialar, eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içeriklerdir. İçişleri Bakanlığı'mızdan alınan bilgiye göre; ilgili şahsın ikamet izni Türkiye tarafından, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatılmıştır. İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir" denildi.

'HERKESİN YASALARA RİAYET ETMESİ BEKLENMEKTEDİR'

Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oturma ve çalışma izinlerinin belirli kurallara tabi olduğu belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti misafirperverliğiyle tanınmakta, bu çerçevede herkesin yasalara riayet etmesi beklenmektedir. Söz konusu şahsın çalışma vizesi ile ülkemize gelmesinde ve çalışma izniyle ülkemizde kalmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Kamuoyunun, resmi açıklamalara itibar etmesi; eksik bilgilendirme ve manipülasyon içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
