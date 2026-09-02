Yozgat-Ankara karayolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Yozgat-Ankara kara yolu Köseyusuflu köyü kavşağında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Ü.A. yönetimindeki 66 AK 524 plakalı otomobil, E.İ. idaresindeki 35 CAB 866 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ü.A., sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yozgat'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Ü.A'nın kullandığı 66 AK 524 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Köseyusuflu köyü kavşağında E.İ'nin kullandığı 35 CAB 866 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ü.A, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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