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Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Ödül

Yozgat Bozok Üniversitesi\'nden Ödül

IEEE Route 66 Takımı, TEKNOFEST'te birincilik ödülü kazanarak tarımsal otonom araç geliştirdi.

06.10.2024 11:46
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Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan IEEE Route 66 Takımı, tasarladığı mini araçla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST), Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşan takım, otonom ve manuel kullanılabilen insansız tarımsal araç tasarladı.

Takım, bu araçla TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda birinci oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda süren, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te sergilenen insansız kara aracı, takımın standında ziyaretçilere tanıtılıyor.

Araştırma Görevlisi Fatma Nur Ortataş, AA muhabirine, geliştirilen araçla tarım işçilerinin işlerinin kolaylaşacağını söyledi.

Aracın 4 öğrenciyle 8 ayda tamamlandığını aktaran Ortataş, aracın tarımsal ürünler arasında otonom şekilde hareket edebildiğini belirtti.

Mini aracın kendi rotasını da oluşturabildiğini anlatan Ortataş, "Tamamen uzaktan kontrol edilebiliyor, hem manuel hem de otonom şekilde hareket edebiliyor. Yabani otları tespit edebiliyor. Noktasal ilaçlama yapabiliyor." diye konuştu.

Aracı daha da geliştirmeyi hedefliyorlar

Takım kaptanı Uğur Yakut da TEKNOFEST'te ödül almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Uzun zamandır yürüttükleri çalışmaların karşılığını aldıklarını ve araçlarını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yakut, "Çok mutluyuz, TEKNOFEST'te bir derece yapmak ayrı bir duygu. Buralara gelmek hiç kolay olmadı. Ödülümüzü, Cumhurbaşkanımızdan almak ayrı bir duygu." dedi.

Yakut, ülkenin tarım alanında geleceğine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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