Yozgat İl Sağlık Müdürü, 30 bin 675 hasta için organ bağışı çağrısı yaptı

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, vatandaşlara organ bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Karaarslan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, organ ve doku naklinin, işlevini kaybetmiş organların veya hasar görmüş dokuların yerine sağlıklı organ ve dokuların nakledilmesiyle gerçekleştirilen önemli bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Organ naklinin özellikle ileri evre organ yetmezliği bulunan hastalar için hayati önem taşıdığını vurgulayan Karaarslan, Türkiye'de 30 bin 675 hastanın organ nakli beklediğini ifade etti.

Organ bağışının gönüllülük esasına dayandığına dikkati çeken Karaarslan, 18 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip herkesin yetkili sağlık kuruluşları, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunabileceğini kaydetti.

Beyin ölümünün koma ve bitkisel hayattan farklı, tıbben geri dönüşü olmayan bir durum olduğunu hatırlatan Karaarslan, vefat sonrası organların beyin ölümü gerçekleşen ve organları tıbben uygun bulunan kişilerden alınabildiğini belirtti.

Karaarslan, vatandaşları organ bağışına davet ederek şunları kaydetti:

"Organ bağışı, bir insanın başka bir insana verebileceği en değerli hediyelerden biridir. Organ nakli bekleyen binlerce hastamız için her bağış yeni bir umut, yeni bir yaşam demektir. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilinçlenmeye ve bağışçı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım, organ bağışı hayat kurtarır."