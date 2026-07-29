Yozgat'ın Saat Kulesi 118 Yaşında - Son Dakika
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Yozgat'ın Saat Kulesi 118 Yaşında

Yozgat\'ın Saat Kulesi 118 Yaşında
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Sinan Katlan, 40 yıldır Yozgat'ın saat kulesinin bakımını yaparak zamanı göstermeye devam ediyor.

SAİT ÇELİK- Yozgat'ın simgeleri arasında yer alan saat kulesi, 62 yaşındaki elektronik ustası Sinan Katlan'ın 40 yıldır sürdürdüğü bakım ve onarım sayesinde zamanı göstermeye devam ediyor.

Dönemin belediye başkanı Tevfikizade Ahmet Bey tarafından 1908 yılında Şakir Usta'ya inşa ettirilen saat kulesi, yedi katlı yapısıyla kentin en önemli tarihi simgeleri arasında yer alıyor.

Dört cephesindeki saatleriyle Yozgat'ın hafızasında önemli bir yere sahip eser, 118 yıldır zamanı haber veriyor.

Necip Altınok Caddesi'ndeki iş yerinde elektronik cihazları tamir eden Katlan, her perşembe Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi saat kulesine çıkarak saatin mekanizmasını kuruyor, bakımını ve ayarını yapıyor.

Ömrünü "tik tak" sesine kulak vererek geçirdi

Sinan Katlan, AA muhabirine, saatlere merakının çocukluk yıllarında başladığını, saat kulesinin bakım ve onarımını ise o dönemde kulenin bakımını yapan Halim Usta'dan öğrendiğini söyledi.

Kulenin bakımında farklı ustaların çalıştığını ancak saati 40 yıldır kendisinin kurduğunu anlatan Katlan, "Mevsimler değişti, yıllar geçti, insanlar geldi geçti ama saat kulesi hep aynı yerinde durdu. Ben de ömrümün büyük bölümünü onun tik tak sesine kulak vererek geçirdim." dedi.

Katlan, saatin hala insanlara zamanı göstermesinin gururunu yaşadığını dile getirerek, "Yaklaşık 40 yıldır saat kulesinin bakımı ve onarımını yapıyorum. Bu saat benim için sadece demir çarktan, mekanizmadan ibaret değil, Yozgat'ın hafızası. Çocukluğumuzda vardı, bugün de var. Nice insanlar bu kulenin gölgesinde buluştu. O yüzden bu saatin çalışması benim için çok önemli." diye konuştu.

Katlan, tarihi saatin haftalık bakımını aksatmadığını, mekanizmayı düzenli temizleyip yağladığını, kontrollerini yaptıktan sonra kurarak çalışmasını sağladığını belirtti.

Saatin bakımına gücü yettiğince devam edeceğini söyleyen Katlan, "Bir gün ben de bu merdivenleri çıkamayacağım ama arzum yetiştirdiğim bir ustanın çıkıp bu saatin bakımını yapması. O zaman gözüm arkada kalmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Yozgat, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ın Saat Kulesi 118 Yaşında - Son Dakika

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