Yozgat POMEM Müdürü ve İl Müftüsü, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Kişi ve İl Müftüsü Ali Gülden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kişi ve Gülden, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş" fotoğraflarını oylayan Kişi, "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" adlı karesini seçen Kişi, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Asrhaf Amra'ın "Yanımda ol anne" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik eden Kişi, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımız bazen gündemi yakalamak, bazen de gündemi oluşturmak adına ciddi görevler üstleniyor. Hem bir yılın kritiğinin yapılabilmesi, yeniden hatırlanması hem de gündemde tutulması açısından önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Anadolu Ajansımıza bu duyarlılığı için de teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Ali Gülden de "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi", "Spor"da ise David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" fotoğrafını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" adlı karesini seçen Gülden, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik eden Gülden, yeryüzünde gerek insan eliyle gerek insan dışı kaynaklanan güzellikleri temsil eden fotoğrafların önemli mesajlar verdiğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki dönemde, yeni yılda, üç ayları idrak etmeye başladığımız İslam aleminde insan eli kaynaklı sıkıntıların en aza indiği bir yılı geçiririz temennisiyle Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum." dedi.