Yozgat Sorgun'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Şakir Efendi Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika
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Yozgat Sorgun'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Şakir Efendi Meydanı'nda kutlandı

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Yozgat Sorgun\'da Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü Şakir Efendi Meydanı\'nda kutlandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi ve milletin sesi olduğunu söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi, milletin sesi olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i yaşatma ve yükseltme görevini millete bıraktığını belirten Canpolat, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, çalışarak ve üreterek Türkiye'yi geleceğe taşıyacaklarını ifade etti.

Program, şiirlerin okunması, tekvando ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yozgat Sorgun'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Şakir Efendi Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika
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