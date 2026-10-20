Yozgat Sorgun'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı, kutuda 4 bin lira bulundu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Y.İ'nin iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve kutu içine gizlenmiş 4 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.