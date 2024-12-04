Yozgat'ta 133 Din Görevlisi Mezun Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta 133 Din Görevlisi Mezun Oldu

Yozgat\'ta 133 Din Görevlisi Mezun Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 133 din görevlisi adayı, 8 ay süren eğitimi tamamlayıp mezun oldu.

04.12.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 133 din görevlisi adayı, 8 ay süren eğitimi tamamlayıp mezun oldu.

Merkezde düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eğitimlerini tamamlayan din görevlilerini tebrik ettiğini söyledi.

Aday din görevlilerinin yakın zamanda vazifelerine başlayacaklarını belirten Özkan, "Göreve başladığınızda bir elinizde Kur'an-ı Kerim, bir elinizde al bayrağımız olacak. Sizler ilminizle, irfanınızla, sevdanızla gittiğiniz illerde, ilçelerde ve köylerde birer meşale olacaksınız. Zaman zaman zorluklarla karşılaşacaksınız ama sizler ilminiz, ahlakınız ve edindiğiniz tahsilinizle doğrunun yanında durarak yolunuza devam edeceksiniz." dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt da Kırıkkale ve Erzincan'ın da dahil edilmesiyle 22 dini ihtisas merkezinde din görevlilerine eğitim verileceğini belirterek, meslek öncesi eğitimin önemli olduğunu ifade etti.

Bozkurt, "Mesleki eğitim her alanda önemli olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızda da toplumun manevi mimarları olarak siz değerli hocalarımızın eğitimi de en az diğer meslekler kadar önemli." diye konuştu.

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç da ihtisas merkezinden 133 din görevlisinin mezun olduğunu söyledi.

Din görevlileri korosunun ilahi dinletisiyle devam eden tören, dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, İbrahim Yılmaz, Güncel, yozgat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 133 Din Görevlisi Mezun Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:33:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 133 Din Görevlisi Mezun Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.