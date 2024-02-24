Yozgat'ta Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Yozgat'ta Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Yozgat\'ta Doktorlar İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Yozgat'ta toplanan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz bir yürüyüş düzenledi. Sağlık çalışanları, Filistin bayrakları ve İsrail aleyhine dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Konuşmalarda, İsrail'in Filistin'deki işgal politikasının şiddetini arttırdığı ve Filistin halkının zorlu koşullar altında mücadele ettiği vurgulandı. Sağlık çalışanları, Filistin halkının yanında olduklarını ve gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

24.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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Yozgat'ta doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Otogar Camii önünde toplanan sağlık çalışanları, Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi İsmail Faruk Koçak, terör devleti İsrail'in Filistin'de yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini arttırarak devam ettirdiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde 400 bin civarında Filistinlinin topraklarını terk etmeyi reddettiğini aktaran Koçak, "Filistin halkı, işgalci terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Han Yunus bölgesinde işgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile sivilleri öldürüyor. Gazze'nin güneyine sıkışmış 1,5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor." dedi.

Koçak, Filistin halkının yararına olacak bütün adımları desteklediklerini, sağlık çalışanlarının gereken bütün desteği gücü yettiğince vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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