Yozgat'ta Gıda Denetimleri: 3 Bin 280 İnceleme - Son Dakika
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Yozgat'ta Gıda Denetimleri: 3 Bin 280 İnceleme

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Yozgat'ta 2026'nın ilk 7 ayında gıda işletmelerine 3 bin 280 denetim yapıldı, 69 işletmeye ceza kesildi.

Yozgat'ta 2026 yılının ilk 7 ayında gıda işletmelerine yönelik 3 bin 280 denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerinde üretim aşamaları, son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen şartları denetlendi.

Denetimlerde 185 numune alınırken, bunlardan 144'ü uygun, 21'i uygunsuz bulundu. İncelemesi süren 20 numunenin ise analiz işlemleri devam ediyor.

Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmelere idari yaptırım uygulanırken, uygunsuz ürünler piyasadan toplatıldı.

Yıl içinde kurallara aykırı faaliyet gösteren 69 işletmeye toplam 9 milyon 952 bin 338 lira idari para cezası kesildi.

Rutin denetimlerin yanı sıra, Alo 174 Gıda Hattı, CİMER başvuruları ve Bakanlık talimatları doğrultusunda gıda denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Gıda Denetimleri: 3 Bin 280 İnceleme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Gıda Denetimleri: 3 Bin 280 İnceleme - Son Dakika
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