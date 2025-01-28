Yozgat'ta Golf Eğitimi İçin Avrupa Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Golf Eğitimi İçin Avrupa Desteği

SORGED, golfü Yozgat'ta tanıtmak için Avrupa desteğiyle proje başlattı. Gençler, İtalya'da kurs alacak.

28.01.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), golf sporunu ilde tanıtmak için çalışma başlattı.

Dernek Başkanı Halil Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu amaçla hazırladıkları projenin Avrupa Komisyonu tarafından kabul gördüğünü ve desteklendiğini söyledi.

"Yozgat nere, golf nere?" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Uğuz "Golf sporunu Yozgat'a getiriyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Ladies Woods EU Golf Contest (LWG) projesi kapsamında İtalya'da düzenlenecek golf eğitim kursuna katılmak isteyen gençler, Europass formatında hazırladıkları özgeçmiş ile derneğimize başvuruda bulunabilirler. Proje 18-40 yaş aralığında, 15 Avrupa ülkesinden 200'den fazla kadının plaj golfü (beachgolf) ve WeGolf disiplinlerinde eğitim ve mesleki gelişim sağlayacağı 2 aşamalı bir etkinliği öngörmektedir. Her ülkeden ilk aşama için 5, ikinci aşama için ise 10 olmak üzere toplam 15 aday seçilecek. İlk aşama 21- 28 Şubat 2025 tarihinde, ikinci aşama da 5-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak." diye konuştu.

Uğuz, her ülkeden 5 kadın katılımcının, İtalya'nın Pescara kentine 7 günlük yoğun bir kurs için seyahat edeceğini, seyahat masraflarının, tam pansiyon konaklama, golf eğitim kursu ve ekipman seti giderlerinin Avrupa Komisyonu tarafından karşılanacağını belirtti.

Kursu tamamlayan 5 adayın ülkelerine döndükten sonra edindikleri bilgi ve proje rehberliği ile 10 ek aday seçerek eğitim vereceğini anlatan Uğuz, "Seçilen bu adaylar, mart ve nisan aylarında her ay 2 kez düzenlenecek açık günler (OpenDays) adı verilen 1 günlük eğlence amaçlı mini etkinliklerin organizasyonunda yer alacaklar." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası, Gençlik, Güncel, İtalya, yozgat, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Golf Eğitimi İçin Avrupa Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:16:11. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Golf Eğitimi İçin Avrupa Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.