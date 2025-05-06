Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü - Son Dakika
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Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

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Yozgat'ta kasasında köpek asılı halde seyrederken cep telefonuyla görüntülenen kamyonetin sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı. Köpeğin, iple bağlıyken kasadan atladığı belirlenirken sahibi Furkan Yücel, "Can güvenliğimi sağlayan köpeğe neden eziyet edeyim, görüntü çekip paylaşana katar keşke bizi uyarsalardı" dedi.

06.05.2025 11:38
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Yozgat'ın Çekerek ilçesi yolunda seyreden kamyonetin kasasında ipte boynundan asılı halde olan köpeği gören kişi, cep telefonuyla o anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen kamyonetin sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu görüntünün köpeğin kamyonet kasasında bağlıyken atlaması sonucu oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ilimiz sınırları içerisinde seyir halinde olan bir kamyonete bağlanmış köpek videosuyla ilgili Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu olayın köpeğin kamyonet kasası içinde bağlı iken atlaması sonucu oluştuğu anlaşılmış, araç sürücüsü şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılmıştır" denildi. Yapılan kontrollerde köpeğin hayatta olduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

"KAMYONETİN KASASINDAN ATLATMIŞ"

Tepki çeken görüntülerin ardından büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan köpeğin sahibi Furkan Yücel açıklama yaptı. Yücel, her sene olduğu gibi bu sene de hayvanlarını, köylerine yaylaya otlatmaya çıkardığını söyledi. Yücel sonrasında gelişen kısmı şu şekilde anlattı:

"Kamyonete binip ilçeden gerekli eşyaları alıp kamyonetimize yükledik. Videoda gözüken köpeğimle birlikte 5 tane daha köpeğim var. Hepsini birlikte yükledim. Bu köpeğim de zaten bilindiği üzere dişi bir köpek. Bir tane de yavrusu var. Yavrusu ezilmesin diye yavrusunu yaylaya taksiyle gönderdim. Bu köpek de yavrusu yanında olmadığından endişelenip kendisini kamyonetin arasındaki boşluktan atmış. Köpeğim, kamyonetin kasasında tasması ve zinciriyle kaçmaması için bağlıydı. O hayvan da kendini oradan atınca asılı kalıyor. Hayvan kendini atar atmaz arkadan gelen araç videoya alıyor ve paylaşıyor. O esnada biz hayvanı kurtarıyoruz. Onda bir sorun yok."

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

"VİDEOMUZU ÇEKENE KADAR NEDEN GELİP BİZİUYARMADI?"

Videoyu çeken kişinin sebep olduğu yanlış anlaşılmadan dolayı zor duruma düşen Yücel, bu duruma yol açan kişiye seslendi. Yücel, "Şimdi o arkadan gelen araca söyleyeyim, videoyu çekene kadar gelip bizi uyarıp müdahale ettirebilirdi. Ayrıca ona şikayette bulunacağız. Köpeğimizin sağlık durumu iyi. Köpeğe eziyet etmek, köpeğe kötü düşünce söz konusu değil. Hele benim gibi bir insan böyle bir şeyi düşünemez de yapamaz da. Böyle bir şeyi ben görsem ilk tepkiyi ben veririm. Bu işi yapanlar bilir. Bu köpekler bizim burada can güvenliğimizi sağlıyor. Burada bizlerden de önemli olan köpeklerimiz. Sabaha kadar biz onlara güvenip uyuyoruz. İşkence etmem söz konusu değil. Beni Yozgat'takiler, Çekerek'tekiler bilir. Benim kadar köpek sevdalısı birisi de yoktur" diyerek tepki gösterdi.

"HAYVAN BESLEYEN BİRİYİM"

Hayvanları sevip gözettiğini belirten Yücel, "Hayvanlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Onlara gözümüz gibi bakarım. Eziyet etmem söz konusu bile değil. Bunu söylemeyi doğru bulmasam da ben işimden arta kalan zamanlarda lokantalardaki fazla yemekleri toplayıp dağda bayırdaki aç köpekleri besleyen biriyim. Olumsuz görüntüleri yayan kişiler şimdi bu söylediklerimi de yayınlarsa sevinirim" şeklinde konuştu.

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • METİN AKSOY :
    EE DEMEKKI NEYMIŞ ARAŞTIRMADAN İŞİN ASLINI ÖĞRENMEDEN ATIP TUTMAMAK LAZIMMIŞ. ADAMLAR KACTANE KÖPEĞİ BESLİYOR YOLDAŞ EDİYORLAR. KLAVYENIN BASINDA BOŞ YORUM LİNÇ PEŞİNDE OLANLARIN BELKIDE BİR ÇOĞUNUN BESLEDİĞİ BİR HAYVAN BİLE YOKTUR. LUZUMSUZ SIRADAN BAYAĞI İNSAN NUSVEDDESİ DOLMUŞ MEMLEKETE MAALESEF.... 81 1 Yanıtla
  • Erol:
    Toplum olarak benndahil her olaya önyargılıyız.bu açıklamayı dinle eden önce bu görntüyü görsem bende derdim vay vicdansız,insanlıktan nasibini almamış diye ancak çıkıp nedenini olqyın oluş şeklini anlatması fikrimin değişmesine neden oldu. Ha o kardeşimiz kesle köpeğin atlama ihtimalini düşünerek ipi kısa tutsaydı 42 1 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    o sarkan osimen değil mi 8 14 Yanıtla
  • Batıkan Gültekin:
    İyisin hoşsun haklısında aynaya hiçmi bakmıyorsun aynasız kocaman köpek sarkmış orda göz ucuyla baksan görürsün aynadan 11 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    o sarkarken aynaya bakmadinmi nasıl söfer oldun 5 4 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Atma Ziyaaaaaaaaaaaaaaaaa 0 0 Yanıtla
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