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Yozgat'ta kuraklık alarmı verildi, barajın doluluk oranı yüzde 8'e geriledi

-Baraj suları çekildi, hayvanların otlak yeri oldu

Yozgat'ta kuraklıktan etkilenen Gelingüllü Barajı'nın doluluk oranını yüzde 8'e kadar düştü. Suların çekildiği barajda çobanlar hayvanlarını otlatmaya başladı.

YOZGAT - Yozgat'ta kuraklıktan etkilenen Gelingüllü Barajı'nın doluluk oranını yüzde 8'e kadar düştü. Suların çekildiği barajda çobanlar hayvanlarını otlatmaya başladı.

Küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığı Türkiye'de bir baraj daha kuruma noktasına geldi. Yozgat genelinde barajlardaki su seviyesi yüzde 30'ların altına düşerken, Gelingüllü barajında su seviyesi yüzde 8'in altına geriledi. İçme suyunun yanı sıra tarımsal sulamada kullanılan barajdaki su seviyesinin düşüşü kenti tedirgin etti. Bir dönem sularla kaplı olan alanda ise küçükbaş hayvanlar otlamaya başladı. Gedikhasanlı köyünde çobanlık yapan Coşkun Binici, hayvanlarını otlattığı alanın komple su ile dolu olduğunu ifade ederek, "Bulunduğumuz yerler 2-3 metre su altındaydı. Şimdi ise hayvanlarımı otlatıyorum" dedi.

Uzmanlar çiftçileri uyardı

Kuraklığa ilişkin açıklamalarda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Ömer Faruk Karaca, "Son zamanlarda artan kuraklık nedeniyle barajlarda doluluk oranı azalmaya başladı. Yapılan sulamalar nedeniyle sularımızda uzun süreli azalmalar belirlendi. Çiftçilerin kullandığı eski sistem vahşi sulamadan dolayı sularımızda sıkıntılar olmaya başladı. İç Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi nispeten daha az yağış alan bölgeler. Yıllık Türkiye yağış ortalamamız 643 ancak buralarda daha az. Bundan dolayı da barajlarda doluluk oranı giderek azalıyor. Vahşi ve salma sulama dediğimiz sistemleri kullanmaya devam ettiğimiz sürece ve yağmurlarda da azalma olması durumunda ileride daha büyük sıkıntılar çekeceğimiz aşikardır. Bundan dolayı çiftçilerimizin devletin sağladığı destekler ile basınçlı sulama sistemlerine, belki yeraltı sulama sistemlerine geçmesi daha iyi olacaktır" dedi.