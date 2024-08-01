Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları eğlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları eğlendi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk köyünde çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik bir etkinlik düzenledi. Vali Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, hediyeler aldı ve akşam gezici sinemada çizgi film izledi.

01.08.2024 23:15
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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri etkinlikle çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını eğlendirdi.

Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk köyü mevkisinde kırsal alanda çadırlarda yaşayan aileleri ziyaret eden ekipler, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinliğe katılarak çocuklara çeşitli hediye dağıtan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Yozgat'ın tarımda önemli bir kent olduğunu söyledi.

Tarım sektörünü ayakta tutmak için insanların alın teri döktüğünü ifade eden Özkan, "Gerek Sağlık, gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından verilen psikososyal destek hizmetlerinin yanında çocuklarımız da var burada. Çocuklarımızı mutlu etmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Gönüllüler tarafından saçları tıraş edilen, yüzleri boyanan çocuklar akşam da gezici sinemada "Kral Şakir" çizgi filmini izledi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve mevsimlik tarım işçileri katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Özkan, Yerköy, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları eğlendi - Son Dakika

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