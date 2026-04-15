Yozgat'ta Motosiklet Turu Düzenlendi
Yozgat'ta Motosiklet Turu Düzenlendi

15.04.2026 15:22
Yozgat'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet turu ile Çamlık Milli Parkı tanıtıldı.

Yozgat'ta kentin güzellikleri ve Çamlık Milli Parkı'nı tanıtmak amacıyla motosiklet turu düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Turizm Haftası dolayısıyla valilik önünde toplanan doğaseverler ve motosiklet tutkunları, şehir merkezinden geçerek motorlarıyla Çamlık Milli Parkı'na geldi.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, kentin farklı bölgelerinde bulunan doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla motosiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Yozgat'ın turizm kenti olma yolunda adım adım ilerlediğini dile getiren Özkan, "Yozgat artık bir yandan sanayi kenti olurken, diğer yandan turizm kenti olma yolunda da adım adım ilerliyor. Bu tür faaliyetler, ilimizin tanıtımı ve anlatımı açısından son derece önemlidir. İnşallah altyapıda, tarımda ve sanayide katettiğimiz yolu, turizmde de hep birlikte katedeceğiz. Bugün de emek veren arkadaşlarımıza ve etkinliğe katılan Yozgatlı motorculara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de etkinlikte Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı'nı öne çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan Yozgat Bozok Motosiklet Grubu Başkanı Muhammet Mustafa Uysal ise şehrin tanıtımı için il ve ilçe bazında farklı şehirlere giderek faaliyetler yürüttüklerini, Turizm Haftası dolayısıyla da grubuyla Çamlık Milli Parkı'nda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
Şenol Güneş’ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz Şenol Güneş'ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz

Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
