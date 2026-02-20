Yozgat\'ta Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
İ.K'nin kullandığı 06 DGJ 947 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Sarıhacılı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazara yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
