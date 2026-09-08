Yozgat'ta polis operasyonunda 15 bin dolu makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltında
Yozgat'ta polis ekipleri, doğu illerinden kaçak tütün getirileceği ihbarı üzerine durdurdukları araçta 15 bin dolu makaron ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yozgat'ta polis ekiplerince 15 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Yozgat'a araçla kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen aracı kent girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 15 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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