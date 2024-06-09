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Yozgat'ta polislerin fedakarlıkları takdir topladı

YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sel nedeniyle ilçede görev yapan bir trafik polisi, sel sularıyla kaplı yolda bir vatandaşı sırtına alarak güvenli alana geçirirken bir diğer polis memuru ise selde mahsur kalan aracı iterek trafiğin açılmasına yardımcı oldu.

Yerköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle ilçede cadde, yol ve kaldırımlar sular altında kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına da ilçede görevli polis memurları koştu. Kimi paçaları sıvayıp sular altında kalan yolda suyun tahliyesi için uğraştı kimi de yolda mahsur kalan araçları iterek sürücülere yardım etti. İlçe de bir trafik polisinin su kaplı yolda bir vatandaşı sırtına alarak güvenli alana geçirmesi İSE takdir topladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı.