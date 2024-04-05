Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı'nda kent genelinde yaklaşık 2 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayram tedbirleri toplantısında konuşan Özkan, Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçleri, belediye, sağlık, itfaiye, ÇEDAŞ ve doğal gaz teknik ekiplerinin görevi başında olacağın belirtti.
Özkan, jandarma ve emniyet ekiplerinin yollarda sabit noktalar ve hareketli halde bulunacağını ifade ederek, "Kaza riskini yüksek gördüğümüz yol istikametlerinde hem radar hem de devriye trafik uygulaması yapılacak. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, trafik kurallarına uymalarıdır ve hem özel araçlarında hem de yolcu otobüslerinde emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Ramazan Bayramı'nda 2 bin polis ve jandarma görev yapacak - Son Dakika
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanı kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Alınan tedbirlerle olumsuzluk yaşanmazken, bölgede ufak çaplı hasarlı kazaların müdahalesi yapılarak trafik akışı sağlanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Bozbey, kendisini tebrik etmek için çiçek veya hediye göndereceklerin Bursaspor'a destek olmasını istedi. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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