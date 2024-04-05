Yozgat'ta Ramazan Bayramı'nda 2 bin polis ve jandarma görev yapacak - Son Dakika
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Yozgat'ta Ramazan Bayramı'nda 2 bin polis ve jandarma görev yapacak

Yozgat\'ta Ramazan Bayramı\'nda 2 bin polis ve jandarma görev yapacak

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı'nda kent genelinde yaklaşık 2 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını açıkladı. Bayram tedbirleri toplantısında konuşan Vali Özkan, güvenlik güçleri, belediye, sağlık, itfaiye, ÇEDAŞ ve doğal gaz teknik ekiplerinin görev başında olacağını belirtti. Jandarma ve emniyet ekipleri yollarda sabit noktalar ve hareketli halde bulunacak, kaza riski yüksek olan yollarda radar ve devriye trafik uygulaması yapılacak. Vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları istendi.

05.04.2024 18:45  Güncelleme: 18:46
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı'nda kent genelinde yaklaşık 2 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayram tedbirleri toplantısında konuşan Özkan, Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçleri, belediye, sağlık, itfaiye, ÇEDAŞ ve doğal gaz teknik ekiplerinin görevi başında olacağın belirtti.

Özkan, jandarma ve emniyet ekiplerinin yollarda sabit noktalar ve hareketli halde bulunacağını ifade ederek, "Kaza riskini yüksek gördüğümüz yol istikametlerinde hem radar hem de devriye trafik uygulaması yapılacak. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, trafik kurallarına uymalarıdır ve hem özel araçlarında hem de yolcu otobüslerinde emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Ramazan Bayramı'nda 2 bin polis ve jandarma görev yapacak - Son Dakika

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