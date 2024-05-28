Yozgat'ta sağanak nedeniyle yamaçtan akan çamur trafikte aksamalara yol açtı.
Kentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mazgallardan sular taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu.
Trafik ekipleri, sürücüleri uyarırken, Yozgat Belediyesi ve Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.
Öte yandan Yerköy'ün Saray köyünde ise tarlalarda su birikintileri oluştu.
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