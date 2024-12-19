Yozgat'ta Servis Şoförlerine Seminer - Son Dakika
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Yozgat'ta Servis Şoförlerine Seminer

Yozgat'ta servis şoförlerine öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.

19.12.2024 14:16
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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce öğrenci servis şoförlerine "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" semineri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonundaki seminere katılan sosyolog Merve Er, servis şoförlerine öfke kontrolü, stres yönetimi, empati, etkili iletişim konularını anlattı.

Er, servis şoförlerinin yoğun stres altında çalıştığını belirterek, stres ve öfke anında sık nefes alıp verildiği için beyine az oksijen gittiğini ve olumsuz düşüncelerin insanı etkilediğini, bunun önüne geçebilmek için diyafram nefesi denilen egzersizin alışkanlık haline getirilebileceğini aktardı.

Çayıralan ilçesinde jandarma ekipleri, sahipsiz köpekleri besledi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan sahipsiz köpekleri besledi.

Ekipler, beslemenin ardından bakıma muhtaç anne ve yavru köpekleri barınağa teslim etti.

Sorgun'da öğrenci servisleri denetlendi

Sorgun ilçesinde hizmet veren öğrenci servisleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı tarafından denetlendi.

Öcal, AA muhabirine, zaman zaman bazı servis şoförlerinin kurallara uymadığı yönünde şikayetler aldıklarını ancak yapılan denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Aralıklarla denetimlerin yapıldığını ifade eden Öcal, "İlçemizde 46 servis öğrenci taşımacılığı yapmaktadır. Jandarma ve polis ekiplerinin denetimine bizler de eşlik ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizin rahat bir ortamda okullarına gidiş gelişini sağlamak." dedi.

Kaynak: AA

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