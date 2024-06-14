Yozgat'ta Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Binaların Çatıları Uçtu - Son Dakika
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Yozgat'ta Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Binaların Çatıları Uçtu

Yozgat'ın kent merkezi ve köylerinde akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, 8 binanın çatısını uçurdu ve ağaçları devirdi. Rüzgarın ardından başlayan sağanak ise yollarda su birikintileri oluşturdu ve bir binanın bodrum katını su bastı. Belediye itfaiye ekipleri çatılardan düşen kalas parçalarını temizlerken, AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

14.06.2024 21:23
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Yozgat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, su baskınları yaşandı.

Kent merkezi ve köylerde akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, 8 binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Çatıdan kopan kalaslar bazı araçlara hasar verdi.

Rüzgarın ardından başlayan sağanak ise yollarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler su birikintisi olan yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bir binanın bodrum katını su bastı.

Belediye itfaiye ekipleri, çatılardan yollara düşen kalas parçalarını temizledi, AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Binaların Çatıları Uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Binaların Çatıları Uçtu - Son Dakika
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