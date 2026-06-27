Yozgat'ta tırın açık kalan damperi, takıldığı üst geçitte asılı kaldı.
A.D. yönetimindeki 66 ABP 419 plakalı tırın açık kalan damperi, Cemil Çiçek Bulvarı'nda üst geçide çarptı.
Tırın damper kısmı ve dorsesi üst geçitte asılı kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine karayolları ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, damper vinç yardımıyla kaldırılırken yol yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Tır Üst Geçitte Asılı Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?