Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüphelinin üzerinde ve durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A. ve M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.