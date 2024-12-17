Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 şüphelinin üzerinde ve durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A. ve M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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