Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.B. ve A.C.Ö. isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 39 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, imal ve ticareti suçlarından adli işlem başlatıldı.

27.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler A.B. ve A.C.Ö'yü suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 39 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Yozgat, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement