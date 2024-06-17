YRP, CHP'ye Filistin Mitingi Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YRP, CHP'ye Filistin Mitingi Çağrısı Yaptı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Sosyal İşler Başkanı Selçuk Geyveli, CHP'ye Filistin konusunda bir miting düzenlemeleri çağrısında bulundu. Geyveli, birlikte yapacakları mitingin zulme sessiz kalmadıklarını göstermesini istedi. CHP heyeti ise YRP'nin ardından diğer siyasi parti heyetleriyle de bayramlaştı.

17.06.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Sosyal İşler Başkanı Selçuk Geyveli, CHP'ye çağrıda bulunarak, "Belki Filistin konusunda bir miting de siz yapın biz de katılalım. Birlikte yapalım, bu zulme sessiz kalmadığımızı gösterelim" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Çiğdem Gegegoğlu ve Gençlik Kolları Genel Saymanı'ndan oluşan CHP heyeti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

YRP Sosyal İşler Başkanı Selçuk Geyveli, YRP Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Erdoğan Yeşilsancak, YRP Gençlik Kolları Başkan Danışmanı Emre Yıldırım ve YRP Teşkilat Komisyon Üyesi Nilgün Ekinci'den oluşan heyet de CHP'yi ziyaret etti. YRP'li Geyveli, CHP'nin Filistin konusunda miting yapmasına ilişkin taleplerini dile getirdi.

Filistin konusunda değerlendirmelerde bulunan Deniz Yücel şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Filistin'in tanınması konusunda 119 ülke başbakanına bir mektup yazdı. İspanya Filistin'i tanıdı bağımsız bir develt olarak. Filistin konusundaki tavrımız ve duruşumuz sizden farksız değil. Bu insanlığın bir ayıbı. Orta Doğu'nun göbeğinde, dünyanın göbeğinde böyle bir katliama karşı devletlerin bu kadar medeniyetin bu kadar aciz kalması insanlığın bir ayıbı. İktidar partisi de yani tabii ki bir tavır ortaya koyuyor, 'kınıyor, lanetliyor' ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha fazlasını yapabilmesi lazım. İnisiyatif, sorumluluk alması lazım. ve bu katliamın sonlandırılması konusunda gerçek, somut bir tavır ortaya koyması lazım. Geçmişte bunun örnekleri var. Türkiye bölgenin en güçlü devleti. Bunu yapabilecek güçte bir devlet ama ne yazık ki bir aktör olarak değil, bir izleyici olarak ya da sadece şikayet eden, itiraz eden, kınayan, lanetleyen bir devlet konumuna düşmüş durumdayız... Bizim de aynı şekilde hassasiyetimiz var. Umarız en kısa sürede bölge normalleşir ve bu katliam sona  erer."

"Zulme sessiz kalmadığımızı gösterelim"

Daha sonra konuşan YRP Sosyal İşler Başkanı Selçuk Geyveli de "Belki Filistin konusunda bir miting de siz yapın biz de katılalım. Birlikte yapalım. Bunu öyle bir şekilde dünyaya gösterelim ki bu zulme sessiz kalmadığımızı gösterelim" dedi.

CHP heyeti, YRP heyetinin ardından sırasıyla Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleriyle de de bayramlaştı.

Kaynak: ANKA

Yeniden Refah Partisi, Selçuk Geyveli, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YRP, CHP'ye Filistin Mitingi Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:41 24 yıl sonra bir ilk Putin, Kim Jong-un’un davetiyle Kuzey Kore’ye gidiyor 24 yıl sonra bir ilk! Putin, Kim Jong-un'un davetiyle Kuzey Kore'ye gidiyor
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:34 Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:28 Güvenlik görevlisi, arkadaşını korumak isterken hayatını kaybetti Güvenlik görevlisi, arkadaşını korumak isterken hayatını kaybetti
14:17 Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 17:24:13. #1.13#
SON DAKİKA: YRP, CHP'ye Filistin Mitingi Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement