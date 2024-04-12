YSK, 20 ilçe ve 1 beldede seçim iptal başvurularını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YSK, 20 ilçe ve 1 beldede seçim iptal başvurularını reddetti

YSK, 20 ilçe ve 1 beldede seçim iptal başvurularını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yapılan başvuruları değerlendirmeye devam ediyor. YSK, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi'nin çeşitli ilçelerdeki seçim iptal, oyların yeniden sayımı ve mazbatanın iptali taleplerini reddetti.

12.04.2024 18:07  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 20 ilçe ve 1 beldede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı ve mazbatanın iptaline yönelik başvuruları reddetti.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin, İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Kurul, bu kapsamda, bugünkü toplantısında, siyasi partilerin, bazı seçim bölgelerine yönelik itirazlarını karara bağladı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayımı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı, Şırnak'ın Silopi ve Görümlü ilçelerinde oyların yeniden sayımı ve Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde seçimin iptali talepleri reddedildi.

CHP'nin ise Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde oyların yeniden sayımı, Konya'nın Karapınar ilçesinde seçimin iptali, Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde mazbatanın iptali talepleri kabul edilmedi.

MHP'nin de Çankırı'nın Eldivan ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali, Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayımı, Çankırı'nın Orta ilçesinde il genel meclisi seçiminde mazbatanın iptali ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde mazbatanın iptali talebi, YSK tarafından reddedildi.

YSK, İYİ Parti'nin Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde oyların yeniden sayımı, Samsun'un Atakum ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde il genel meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı ve Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde il genel meclisi seçiminin iptali taleplerini de kabul etmedi.

Kurul, Yeniden Refah Partisi'nin Trabzon'un Arsin ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı, Erzurum'un Horasan ilçesi ve Ardahan'ın Göle ilçesinde oyların yeniden sayımı talebi ile DEVA Partisi'nin Elazığ'ın merkez ilçesine bağlı Yurtbaşı beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimlerinde oyların yeniden sayımı taleplerini de reddetti.

Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, 20 ilçe ve 1 beldede seçim iptal başvurularını reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum'da Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
    10:27 Erzurum'da Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

    Erzurum, Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan şehir olma özelliğini sürdürüyor. Erzurum'da bugüne kadar 55 ürün coğrafi işaret aldı ve 13 ürün ise tescil için onay bekliyor. Son olarak, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bu başvuruyla Narman Yeşil Mercimeği'nin menşe adı olarak tescil edilmesi hedefleniyor.

  • Erzurum'da 16 sektör ihracat yaptı
    10:26 Erzurum'da 16 sektör ihracat yaptı

    Erzurum'dan bu yılın Mart ayında 16, 2024 yılının 3 aylık döneminde 18 sektör ihracat kaydetti. 2023'e göre 15 sektörün ihracatı artarken 3 sektörde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat yapan 5 sektör Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ve Elektrik ve Elektronik grubu oldu.

  • Mersin'de kayıp çocuklar bulundu
    10:24 Mersin'de kayıp çocuklar bulundu

    Mersin'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününden bu yana kayıp olarak aranan ikisi 16, biri 13 yaşında 3 çocuk, Adana'da bulundu. Çocuklar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek ailelerine teslim edildi.

  • Havza Belediye Başkanı Murat İkiz İlk Nikahını Kıydı
    10:24 Havza Belediye Başkanı Murat İkiz İlk Nikahını Kıydı

    Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, göreve başladıktan sonra ilk nikahını kıydı. İlçede düzenlenen törende genç çiftin mutluluğuna tanıklık etti.

  • İTÜ öğrencileri Kapadokya'da engelli çocuklarla bir araya geldi
    10:23 İTÜ öğrencileri Kapadokya'da engelli çocuklarla bir araya geldi

    İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nde gönüllü olarak faaliyetlere katılarak özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi. Öğrenciler, çeşitli atölye çalışmaları düzenleyerek çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefledi.

  • KO-MEK, Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Eğitimler Sunuyor
    10:23 KO-MEK, Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Eğitimler Sunuyor

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), üniversite öğrencilerine meslek ve sanat alanında ücretsiz eğitimler vererek birçok fırsat yakalamalarına imkan sağlıyor.

  • Ünlü oyuncu Rambo Berk, Şişli'de hırsızı yakaladı
    10:19 Ünlü oyuncu Rambo Berk, Şişli'de hırsızı yakaladı

    Şişli'de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı aracı çalan hırsızı takip eden ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, hırsızı etkisiz hale getirerek ellerini bağladı. Yılmaz, kadını bıçaklamak isteyen hırsıza müdahale ettiğini ve onu etkisiz hale getirdiğini söyledi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.


08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
05:17 İsrail’den BM’ye acil toplanma çağrısı İran’la ilgili 2 talebi var İsrail'den BM'ye acil toplanma çağrısı! İran'la ilgili 2 talebi var
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
03:20 İran’ın İsrail’i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 10:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: YSK, 20 ilçe ve 1 beldede seçim iptal başvurularını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement