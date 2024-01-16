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YSK, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar listeleri ve belgelerin teslim süresini açıkladı - Son Dakika
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YSK, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar listeleri ve belgelerin teslim süresini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adaylar listelerinin teslim süresini ve adaylardan istenecek belgeleri açıkladı. Aday listeleri, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri listeleri ile büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları tarafından en geç 20 Şubat saat 17.00'ye kadar ilçe veya il seçim kurullarına teslim edilecek. Adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, diploma örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi, askerlik durumunu gösteren belgeyi sunmaları zorunlu olacak. Bağımsız adaylar ise seçilme yeterliliğini gösteren belgeleri ve 7 bin 228 lirayı Mal Sandığı'na yatırarak 20 Şubat'a kadar ilgili seçim kuruluna teslim etmek zorunda olacak.

YSK, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar listeleri ve belgelerin teslim süresini açıkladı
16.01.2024 - 10:25,
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adaylar listelerinin teslimi, adaylardan istenecek belgeler, adayların istifaları ya da ölümleri durumunda uygulanacaklara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aday listelerinin verilmesinde siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan adayı listelerini il seçim kurullarına bütün seçimler için ayrı ayrı olmak üzere en geç 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, diploma örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi, askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi vermeleri zorunlu olacak.

Ayrıca siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurullarınca karar alınması halinde, tüm adaylar için siyasi parti genel merkezlerinin yetki verdiği kişiler de ilçe ve il seçim kurullarına aday listelerini verebilecek.

Bağımsız aday olacaklar da seçilme yeterliliğini taşıdıklarını belirten belgeleri ve 7 bin 228 lirayı Mal Sandığı'na yatırdığına dair makbuzla dilekçeye ekleyerek 20 Şubat'a kadar ilgili seçim kuruluna teslim edecek.

Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler, herhangi bir seçim çevresinde yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinden dilediğine katılabilecek, seçim çevresindeki tüm seçimlere katılma zorunluluğu olmayacak.

Adaylar hakkında seçilme yeterliliği yönünden yapılan inceleme sonucunda, eksik belgelerin tamamlanması için yapılan bildirim üzerine siyasi partilerce belirlenen süre içinde eksik belgelerin tamamlanmaması halinde o seçim yeri için partiler eksik listeyle seçime katılabilecek.

Seçilme yeterliliğiyle ilgili eksik belgeleri belirlenen sürede tamamlamayan bağımsız adaylar seçime katılamayacak.

Bağımsız adaylar, adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paraları iade alamayacak.

Adayların istifalarında uygulanacak yöntemler

YSK'nin kararına göre, adaylıktan istifalar, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim, diğer seçim türleri için ise ilçe seçim kurullarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra doğrudan yapılabilecek.

Adaylar, ilgili seçim kurullarına iletilmek üzere il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına aynı usulle başvuru yapılabilecek, istifa, il ve ilçe seçim kurullarına noter vasıtasıyla da gönderilebilecek.

Siyasi partiler, verdikleri aday listelerinden istifalar olması halinde bunu tamamlayabilecek. Seçim takvimi kapsamında aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart'tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksiklikler ise tamamlanamayacak. Ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.

Kaynak: AA
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Hizb-i İslami Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YSK, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar listeleri ve belgelerin teslim süresini açıkladı - Son Dakika
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