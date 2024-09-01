YSK Başkanı Ahmet Yener: Azerbaycan'daki seçimler düzenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleşti - Son Dakika
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YSK Başkanı Ahmet Yener: Azerbaycan'daki seçimler düzenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleşti

YSK Başkanı Ahmet Yener, Azerbaycan'da yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin düzenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini söyledi. Yener, seçimlerin Azerbaycan halkına ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diledi.

01.09.2024 11:46
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Azerbaycan'daki seçimlerin düzenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini, Azerbaycanlıların sandığa sahip çıktığını söyledi.

Yener, Azerbaycan'da yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Yener, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla konuştu.

İzlenimlerini basın mensuplarına değerlendiren Yener, bugünün Azerbaycan demokrasisi ve tarihi için önemli bir gün olduğunu, 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferden sonra ülkede ilk kez parlamento seçimleri yapıldığını söyledi.

Yener, seçimlerin Azerbaycan halkına ve Türk dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, "Düzenli ve şeffaf bir ortamda seçim gerçekleştiğini görüyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sandığa sahip çıktığını görüyoruz. Gayet güzel katılım oranı olduğunu da görmek bizler için sevindirici. Sandık görevlileri ile yaptığımız sohbetlerde de seçim öncesi eğitim aldıklarını öğrendik. Ayrıca bizde olduğu gibi sandık alanında da seçimle ilgili talimatların kitapçık halinde hazır olduğunu gördük. Güzel bir ortam." şeklinde konuştu.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Kaynak: AA

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