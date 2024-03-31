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YSK Başkanı Ahmet Yener'den Seçim Sonuçlarıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
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YSK Başkanı Ahmet Yener'den Seçim Sonuçlarıyla İlgili Açıklama

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YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini ve daha sonra yayın yasaklarının kaldırılacağı saat hakkında karar vereceklerini açıkladı. YSK, saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarının kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmama ricasında bulundu.

31.03.2024 17:40  Güncelleme: 17:41
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceğiz. Daha sonra kurulumuz toplantıya geçip yayın yasaklarını hangi saatte kaldıracağımıza ilişkin tartışıp bir karar vereceğiz. Siz değerli basın mensuplarımızdan YSK, saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarıyla ilgili olarak bu yasağın kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili olarak açıklamada bulunmamanızı rica ediyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oy verme ve sayım işlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Yener, şunları söyledi:

"Saat 16 itibarıyla 32 ilde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayımı başlamıştır. Saat 17 itibarıyla da kalan diğer illerimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır. Saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceğiz. Daha sonra kurulumuz toplantıya geçip yayın yasaklarını hangi saatte kaldıracağımıza ilişkin tartışıp bir karar vereceğiz. Siz değerli basın mensuplarımızdan YSK, saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarıyla ilgili olarak bu yasağın kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili olarak açıklamada bulunmamanızı rica ediyoruz. Demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz."

YSK Başkanı Ahmet Yener\'den Seçim Sonuçlarıyla İlgili Açıklama
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YSK Başkanı Ahmet Yener'den Seçim Sonuçlarıyla İlgili Açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener'den Seçim Sonuçlarıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
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