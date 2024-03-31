Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in oy kullandığı sandıktan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş 208, rakibi AKP'nin adayı Turgut Altınok ise 48 oy aldı.
Yerel seçimler için Çankaya Arjantin İlkokulu'nda 4254 numaralı sandıkta oy kullanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in sandığından çıkan sonuçlar belli oldu. Yener'in sandığında CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 208 oy alırken, rakibi AKP'nin adayı Turgut Altınok 48 oy aldı. Toplam 277 kişinin oy kullandığı sandıkta Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç 8, DEM Parti'nin adayı Gültan Kışanak 4, Zafer Partisi'nin adayı Bartu Soral 3, Saadet Partisi'nin adayı Cafer Güneş 5, Adalet Birlik Partisi'nin adayı Abdullah Demiryürek ise 1 oy aldı.
Son Dakika › Güncel › YSK Başkanı Ahmet Yener'in oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş'a büyük destek - Son Dakika
Edirne'de yapılan oy sayım işlemlerinin ardından oy torbaları İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımı devam ediyor. Tamamlanan seçim sonuçları ilçe seçim kuruluna götürülüyor.
Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı belediye başkanlığını kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
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