YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy verme esnasında kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Iğdır, Kars gibi illere güvenlik güçlerinin sevk edildiği iddiasına ilişkin, "Bu iddialar Kurul'a gelmiş ve değerlendirilmiştir. Oy verme esnasında kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir." dedi.
Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.
4254 numaralı sandıkta oy veren Yener, "Demokrasiye hayırlı olsun" dileğinde bulunarak, oy zarfını sandığa attı.
Yener, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, tüm seçmenlerin oy verme süresi bitene dek, sandığa giderek oy kullanmalarını ve demokratik görevlerini yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.
YSK Başkanı Yener, an itibarıyla il ve ilçe seçim kurullarından ulaşan olumsuz bir durumun olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Yurt çapında sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri devam etmektedir. 32 ilimizde saat 16.00'da, kalan illerimizde ise saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemleri sona erecek. Yayın yasakları ise saat 21.00'de sona eriyor. Saat 17.00'dan sonra toplantı yaparak yayın yasaklarının 21.00'den önce sona erip ermeyeceği konusunda bir karar verip, bu kararı da kamuoyu ile paylaşacağız.
Bizim değerli basın mensuplarından şu an için bir isteğimiz var; saat 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu yayın yasaklarını kaldırmadan seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmamalarını rica ediyoruz. Şu ana kadar tüm siyasi partilerimiz ve vatandaşlarımız seçimle ilgili almış olduğumuz karara uydular. Saat 17.00'den sonra da biz yayın yasaklarını kaldırana kadar değerli basın mensuplarımızın da kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz. Bu demokrasi şenliğinin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Arjantin İlkokulundan mezun olduğunu belirten Yener, "Bu ilkokul da gelip oy kullanmak ayrı bir his. Bu tarif edilemez." diye konuştu.
"Seçim iş ve işlemleri sorunsuz şekilde devam etmektedir"
Okul çıkışında da Yener, tüm siyasi partileri YSK'ya davet ettiklerini, sonuçları kendilerinin hazırladığı ekrandan anbean paylaşacaklarını söyledi.
Basın mensuplarının sağlıklı bir şekilde yayın yapmaları için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Yener, "Şu an için sıkıntısız bir şekilde demokrasi bayramı devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Yener, bir gazetecinin "Iğdır, Kars gibi illere güvenlik güçlerinin sevk edildiği iddiası var." şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Bu iddialar Kurul'a gelmiş ve değerlendirilmiştir. Oy verme esnasında kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Kurul önüne bu tür konular gelirse de kurul değerlendirir ve bir sonuca varır. Bunlar iddiadan ibarettir. Şu ana kadar Kurul tüm iddiaları cevaplandırmış ve seçim ile tüm hazırlıklarını sorunsuz şekilde tamamlamıştır, seçim iş ve işlemleri sorunsuz şekilde devam etmektedir."
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