YSK Başkanı: Mahalli İdareler Genel Seçimleri yayın yasağı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi
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Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.
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