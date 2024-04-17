YSK, CHP ve İYİ Parti\'nin Hatay ve Ordu\'daki seçim itirazlarını görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP ve İYİ Parti'nin Hatay ve Ordu'daki yerel seçimlere ilişkin itirazlarının bugün kurul toplantısında görüşüleceğini bildirdi.
Yener, YSK'ye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CHP'nin Hatay, İYİ Parti'nin ise Ordu seçimleri için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularının kurulda görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin soruya Yener, "Bugün büyük ihtimalle görüşürüz." yanıtını verdi.
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Hizbullah, İsrail güçlerine düzenlediği dron ve füze saldırısında 14'ü asker toplam 18 kişiyi yaraladı. İsrail ordusu, saldırı sonucunda 6 askerin durumunun ağır olduğunu ve yaralıların Nahariya'daki Galilee Tıp Merkezine sevk edildiğini açıkladı.
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