YTB Başkanı Eren 2024'ün Yılın Karelerini Oyladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YTB Başkanı Eren 2024'ün Yılın Karelerini Oyladı

YTB Başkanı Eren 2024\'ün Yılın Karelerini Oyladı

Abdullah Eren, 2024'ün öne çıkan fotoğraflarını oylayarak farklı kategorilerdeki eserleri değerlendirdi.

09.01.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eren, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğrafını seçen Eren, bu fotoğrafın "sembolik" bir değerinin olduğunu, Emevi Camisi'ndeki duvardan Hafız Esed'in adının halk tarafından sökülmesinin aynı zamanda isminin tarihten de silinmesi anlamına geldiğini belirtti.

Eren, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'un "Umut var" başlıklı karesini oyladı ve "Bu karede hem bir yıkım görüyoruz hem de arkada hayatın tekrardan devam ettiğini, güneşin tekrardan doğduğunu, karanlık bulutların arasından çıkan bir gökkuşağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto" karesini oylayan Eren, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların, Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından, Kapadokya'da özgürlüğü simgeleyen kefiye desenli sıcak hava balonlarıyla da protesto edildiğini hatırlattı ve "Sanat yoluyla Gazze konusu gündeme çok az getirildi. Özellikle 'protest sanat dili' hiç kullanılmadı Gazze ile alakalı. Bu balonları uçurduk ve bu balonlar Gazzeli çocuklar için havalandı." diye konuştu.

Eren, "Günlük hayat" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Ofis ortamı" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası kendisiyle özdeşleşen gol sevinci hareketini yaptığı ana ilişkin "Şükür" isimli fotoğrafı tercih eden Eren, kurum olarak Avrupalı Türk gençlere maç döneminde bilet hediye ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Abdullah Eren, Kültür Sanat, Magazin, Güncel, Suriye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren 2024'ün Yılın Karelerini Oyladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:20:54. #1.12#
SON DAKİKA: YTB Başkanı Eren 2024'ün Yılın Karelerini Oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.