YTB Başkanı Eren: Lübnan ile Kardeşlik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YTB Başkanı Eren: Lübnan ile Kardeşlik İlişkileri Güçleniyor

YTB Başkanı Eren: Lübnan ile Kardeşlik İlişkileri Güçleniyor

YTB Başkanı Eren, Lübnan ziyaretinde Türk-Lübnan ilişkilerini güçlendiren eğitim ve işbirliğini vurguladı.

17.05.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEHMET ŞAH YILMAZ - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'den mezun olan Lübnanlıların iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.

YTB Başkanı Eren, Lübnan'da 3 gün süren çalışmaları kapsamında başkent Beyrut'un yanı sıra kuzeydeki Akkar ve Trablus kentleri ile güneydeki Sayda kentinde ziyaretlerde bulundu.

Lübnan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bassam Bedran'ı ve Türkoloji Bölümü'nü ziyaret eden Eren, Türkiye'den mezun olan Lübnanlılar ile bir araya geldi.

Eren ayrıca, Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Akkar kentindeki Türkmen köylerinde de temaslar gerçekleştirdi.

YTB Başkanı Eren, Lübnan ziyaretine dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan, Türkiye'yle tarihi ilişkileri olan bir ülke, bizim dost ve kardeş ülkemizdir." dedi.

Eren, tarihten bu yana ve özellikle son 70 yıldır yaşadığı tüm sıkıntılarda Türkiye'nin her zaman Lübnan'ın yanında durduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye, buradaki istikrar ve huzura katkı sunmaya gayret etti. Biz de bu kapsamda özellikle soydaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için buraya bir ziyaret düzenledik.

Lübnan'da yaklaşık 20 bin Türkmen yaşıyor, Lübnan'ın kuzeyindeler. Onların yoğun yaşadığı Kavaşra ve Aydamon köylerini ziyaret ettik."

Eren, ayrıca Lübnan'da Osmanlı döneminden kalma tarihi ve kültürel varlıklara işaret ederek, bunları da hem Beyrut'ta hem Trablus'ta ziyaret ettiklerini aktardı.

Bu ziyaret kapsamında ayrıca Lübnan'ın önde gelen akademisyenleriyle de bir araya geldiklerini dile getiren Eren, Türkiye'den mezun olan Lübnanlılarla buluşma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Eren, Türkiye'de üniversite eğitimi aldıktan sonra ülkesine dönen ve bir kısmı da üçüncü ülkelerde iş fırsatı bulan Lübnanlılar olduğuna dikkati çekti.

YTB Başkanı Eren, 3 gün boyunca çok verimli ziyaretler düzenlediklerini, bu ziyaretlerin Türkiye-Lübnan ilişkilerine olumlu yansıması temennisinde bulundu.

Lübnan'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için gidenlerin sayısında artış var

Lübnan'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için gidenlerin sayısında artış gördüklerini ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirten Eren, şunları söyledi:

"Son yıllarda Lübnan'dan Türkiye'ye eğitim için gidenlerin sayısında ciddi artış gördük. Şu anda Türkiye'de 1850 Lübnanlı öğrenci eğitim alıyor, burslu öğrenci sayımız da artıyor. Burslu öğrenci sayısını 100'ün üstüne çıkardık, önümüzdeki yıl bunu daha da çıkarmayı düşünüyoruz."

Bu öğrencilerin Türkiye'de eğitimlerini tamamladıktan sonra Lübnan'a geri dönerek iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmalarının oldukça önemli olduğunu dile getiren Eren, "Burada tüm Lübnan'ın etnik ve mezhebi çeşitliliğini yansıtan bir burslandırma stratejisi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarı odaklı bir burs programı yürüttüklerini vurgulayan YTB Başkanı Eren, bursu hak eden öğrencileri sınav ve mülakatlarla Türkiye'deki yüksek öğretime dahil ettiklerini belirtti.

Lübnan'ın Akkar ve Beka bölgesindeki Türkmen gençlere burs sağlamak istediklerini söyleyen Eren, "Az evvel ifade ettiğim gibi, Lübnan'ın tüm etnik ve mezhebi çeşitliliği içerisinde başarılı öğrencileri Türkiye'ye götürüyoruz." dedi.

Türkiye'den burs sayısının artırılması talebi oldu

Hem ülkedeki tek devlet üniversitesi olan Lübnan Üniversitesi Rektörü Bedran'ın hem Türkmen köylerinin Türkiye'den burs sayısının artırılmasını talep ettiğini belirten Eren, "Bu talebi değerlendireceğiz, önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrenciyi Türkiye'ye götürmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye mezunlarına çok önem verdiklerini kaydeden Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Veri tabanımızda Lübnan'dan 1000'den fazla mezunumuz var. Tabii bunların bir kısmı Lübnan'da yaşıyor, diğer bir kısmı da üçüncü ülkelerde yaşıyor. Beyrut'ta yaşayan mezunlarımız için bir buluşma gerçekleştirdik.

Önümüzdeki yıllarda Lübnan'daki Türkiye mezunlarının kendi aralarındaki iletişimi daha sağlıklı yapabilmeleri adına Türkiye Mezunları Platformu ve sonra derneğinin kurulmasını burada önemsiyoruz."

Eren, ziyaret ettikleri iki Türkmen beldesinde belediye başkanlarının da Türkiye mezunu olduğuna dikkati çekti.

Türkiye mezunlarının Lübnan'da hem akademide hem bürokraside hem iş dünyasında önemli yerlere gelmesinin öncelikli meseleleri arasında yer aldığını vurgulayan Eren, Türkiye mezunlarının kendi aralarındaki iletişimin güçlü halde sürmesi için bu buluşmayı düzenlediklerini belirtti.

Lübnan ile Türkiye'nin iki dost ve kardeş ülke olduklarını ifade eden Eren, "Türkiye siyasi, ekonomik, kültürel ve eğitim gibi her anlamda güçlendikçe dost ve kardeş ülkeler de güçleniyor. İnşallah buranın huzuruna istikrarına da yüksek öğrenimindeki kardeşler vasıtasıyla katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünyanın 36 ülkesinde Türkiye mezunu dernekleri olduğunu ve 150 bin Türkiye mezunları ailesi olduğunu anlatan Eren, bu mezunların o ülkelere yatırım yapan Türk iş insanlarına kolaylaştırıcı olarak katkı sunduklarını ifade etti.

Eren, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan her öğrencinin Türkiye'ye birer elçi olduğuna işaret ederek "Türkiye mezunları iki ülke arasındaki kardeşliğe katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Abdullah Eren, Sivil Toplum, Göçmenler, Türkiye, Kültür, beyrut, Güncel, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren: Lübnan ile Kardeşlik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Zirvede aile fotoğrafı Erdoğan ile Meloni arasındaki diyalog dikkat çekti Zirvede aile fotoğrafı! Erdoğan ile Meloni arasındaki diyalog dikkat çekti
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
10:42
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze’deki tüm çocuklar öldürülmeli
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
15:23
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
15:12
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu
15:11
Trump’ın 11’inci torunu dünyaya geldi
Trump'ın 11'inci torunu dünyaya geldi
15:03
İsmail Saymaz’ın ev hapsi kaldırıldı
İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 13:06:00. #7.11#
SON DAKİKA: YTB Başkanı Eren: Lübnan ile Kardeşlik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.