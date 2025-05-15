YTB Başkanı Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'daki Türkmen köylerini ziyaret etti - Son Dakika
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YTB Başkanı Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'daki Türkmen köylerini ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde bulunan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'u ziyaret etti.

15.05.2025 19:44
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde bulunan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'u ziyaret etti.

YTB Başkanı Eren ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, kuzeyde yer alan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'un yanı sıra el-Bire köyünde halkın büyük sevgisiyle karşılandılar.

Eren, Büyükelçi Lütem ve beraberlerindeki heyet, Türkmenler ile buluşma ziyaretlerini, Kavaşra köyünde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tüm şehitlere fatiha okuyarak başladı.

Kavaşra'da yüzlerce Türkmen vatandaş tarafından karşılanan Eren, Kavaşra'daki karşılamadan dolayı çok duygulandıklarını ve karşılamanın kendilerinin Türkmenlere yönelik sorumluluklarını tekrar hatırlattığını dile getirdi.

YTB'nin dünyanın herhangi bir noktasında Türk ve soydaşlara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerine bu yönde bir talimatının olduğunu söyledi.

Eren, dedelerinin ve ecdadının Balkan Türklerinden olduğunu belirterek, salondakilerin amcaları, teyzesi, dayısı olduğunu aktardı.

"Nerede bir Türk ve soydaş varsa orada olmaya gayret ediyoruz." diyen Eren, dünyanın birçok noktasında bir araya geldiği soydaşlarla buradaki aynı heyecan ve coşkuyu yaşadığını aktardı.

Eren, "Biriz, beraberiz, kardeşiz ve ilelebet öyle kalacağız inşallah." dedi.

Lübnan'ın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Eren, Lübnan Türkmenlerinin ülkenin asli unsurlarından olduğunu söyledi.

Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010'da yaptığı ziyaret sırasında "Kavaşra susuzsa Türkiye'ye su haramdır." ifadesini hatırlatarak, bugüne kadar oldukları gibi bundan sonra da Lübnan Türkmenlerine destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Eren, Kavaşra'dan daha fazla öğrenciyi Türkiye'de burslandıracaklarını duyurdu.

Türkiye'nin bugün küresel vicdanın mücadelesini verdiğini vurgulayan Eren, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı olması için dua talep etti.

Kavaşra ziyaretinin ardından Lübnan Türkmen köyü Aydamon'u ziyaret eden Eren, Aydamon'dan da daha fazla öğrenciyi Türkiye Bursları ile Türkiye'de eğitim almaları için destek verecekleri müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010'daki ziyaretin etkileri sürüyor

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Kavaşra beldesindeki buluşmada yaptığı konuşmada, Kavaşra beldesinde Türkler olarak sürekli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretlerine devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 2010 yılında Kavaşra ve civar beldelerine tarihi bir ziyaret yaptığını ve o ziyaretin etkilerinin hala unutulmadığının altını çizen Lütem, Türkiye'nin YTB, TİKA ve tüm kurumlarıyla bölgedeki Türkmen köylerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Büyükelçi Lütem, Akkar'a bağlı el-Bire beldesindeki ziyarette de belde imamı Şeyh Muhammed Murib'in Türkiye'ye olan sevgilerini dile getirmesinden duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

Şeyh Murib'in söz ettiği gibi Türkiye ile Lübnan arasında güçlü bağların olduğunu belirten Lütem, Türkiye ile Lübnan halkı arasındaki tarihi güçlü bağları buradan duymaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Şeyh Murib de burada yaptığı konuşmada, Lübnan'daki Müslümanlar olarak kendilerini Türkiye'nin bir parçası olarak gördüklerini ve Türkiye'deki her gelişmeyi kendilerini ilgilendiriyor gibi takip ettiklerini söyledi.

Şeyh Murib, Lübnanlı Müslümanlar olarak sürekli Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duacı olduklarını ifade etti.

Türkiye'de eğitim gören gençler beldelerine hizmet ediyor

Aydamon Belediye Başkanı Kemal Maksud da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin YTB üzerinden sağladığı burslar sayesinde bölgedeki Türkmen çocukların dünyanın faklı ülkeleri yerine artık eğitimlerini Türkiye'de yaptıklarını belirtti.

Kendisinin de Türkiye'de üniversite eğitimi aldıktan sonra beldesi Aydamon'a hizmet için geri döndüğünü dile getiren Maksut, Türkiye'de eğitim alan Türkmen gençlerin aynı zamanda Türk kültürü ve geleneklerini de öğrendiğini söyledi.

Maksud, Türkmenler olarak YTB'nin kendilerine sağlanan bursların artırılmasıyla daha fazla gençlerini Türkiye'de eğitim görmesini temenni ettiklerini aktardı.

YTB Başkanı Eren ve Büyükelçi Lütem, Türkiye'de eğitim gören öğrenciler ve Yunus Emre Enstitüsü'nin Aydamon'da verdiği kurslarda Türkçe öğrenen çocukların ağzından şiirler dinledi.

Kaynak: AA

Abdullah Eren, Diplomasi, Kültür, Güncel, Lübnan, beyrut, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'daki Türkmen köylerini ziyaret etti - Son Dakika

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