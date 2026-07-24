YTB Başkanı Turus, Bulgaristan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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YTB Başkanı Turus, Bulgaristan'da temaslarda bulundu

YTB Başkanı Turus, Bulgaristan\'da temaslarda bulundu
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YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Bulgaristan'da Başmüftü Ahmed Hasanov ile görüşerek eğitim, kültür ve soydaşlara yönelik işbirliğini ele aldı. Turus, soydaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, temaslarda bulunmak için geldiği Bulgaristan'da, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Ahmed Hasanov ile görüşme yaptı.

Turus ve beraberindeki heyet, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünü ziyaret ederek, Hasanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler ile eğitim, kültür ve soydaşlara yönelik işbirliği alanları ele alındı.

Abdulhadi Turus, Bulgaristan temasları kapsamında ayrıca Yüksek İslam Şurası Başkanı Mustafa Aliş Haci ile de görüştü.

YTB Başkanı Turus, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda dünyanın neresinde olursa olsun soydaşların ve akraba toplulukların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bulgaristan'daki Türk toplumuyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Turus, "Burada kültür ve eğitim alanında yürüttüğümüz çeşitli çalışmalarımız bulunuyor. Ayrıca kısa süre önce yeniden seçilen Başmüftümüz Ahmed Hasanov'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz." dedi.

Turus, Bulgaristan'daki temasları kapsamında çeşitli kültürel etkinliklere de katılacaklarını belirterek, "Sofya, Filibe ve Mestanlı'da soydaşlarımızla bir araya geleceğiz. Asıl amacımız, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın hem yaşadıkları ülkeye hem de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilere katma değer sağlayacak projelerine birlikte destek vermeye devam etmektir." ifadesini kullandı.

Türkiye Bursları programına da değinen Turus, programın yalnızca Bulgaristan'a değil, dünyanın birçok ülkesine yönelik önemli bir insan kaynağı yatırımı olduğunu vurguladı.

Abdulhadi Turus, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim imkanı sunduklarını kaydederek, şunları aktardı:

"Türkiye Bursları, Türkiye'nin en önemli marka değerlerinden biridir. Bu program sayesinde iki ülke arasında köprü olacak nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz. Bulgaristan'daki kardeşlerimizin Türkiye Bursları'na müracaatlarını hakikaten istiyoruz. Türkiye Bursları, iki ülke arasındaki dostluğu ve kardeşliği güçlendirecek en önemli araçlardan biri. Sadece dostluk ve kardeşliği değil, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri de daha ileriye taşıyacak bir sistem."

Turus ve beraberindeki heyet, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ile Sofya İmam Hatip Lisesi'nin müşterek binasını gezerek, okulun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, İnsan Hakları, Dış Politika, Bulgaristan, Kültür, Güncel, Son Dakika

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